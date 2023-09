Que la Semántica te Ayude

¿Ha pensado usted en lo mucho que influyen las palabras en nuestras reacciones? Por ejemplo, algunos economistas cambiaron el término “país subdesarrollado” por el de “país en vías de desarrollo”. ¿Qué le parece?

En lugar de simplemente describir una situación real, pero desagradable, dan a entender que se está haciendo algo para transformarla.

Parece una tontería, pero no lo es. Los expertos nos dicen que, al cambiar las palabras, cambian automáticamente las asociaciones neuronales que hacemos de una situación.

Yo he recomendado a muchos participantes de los Cursos Dale Carnegie que cambien el término “problema” por el de “situación a resolver”. El efecto ha sido bueno en general, y maravilloso en muchos casos. Llegan a la acertada conclusión de que no serán los problemas los que determinarán nuestra vida, sino la respuesta que les demos. Y al verlos como “situaciones a resolver” nos percatamos de que podemos hacer algo para solucionarlos, y no enfocarnos simplemente a sufrirlos.

La Semántica se suele definirse como la parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras y sus cambios en la evolución del tiempo.

Antes “virus” era un término exclusivamente médico, pero hoy se utiliza con otro significado, en computación. SPAM es una marca de un jamón enlatado, pero hoy se utiliza para definir el correo electrónico no solicitado.

Pero quizá un ejemplo que le puede ayudarle aún más es el cambiar en algunos casos, el verbo “ser” por el verbo “estar”.

Por ejemplo, decimos que un joven “es mal estudiante”. El verbo “ser” tiene una connotación de permanencia. Cambie el verbo y vea la diferencia.

Diga que el “estudiante está” sacando malas notas, porque el verbo “estar” da sensación transitoria. Si ese estudiante mejora sus hábitos de estudio, mejorará sus resultados. ¿Y los países “son pobres” o “están pobres”?

En Asia decidieron que “no eran” pobres, “estaban pobres”, y ahora sí, mediante la educación y el trabajo, cambiaron de la pobreza al bienestar y la riqueza.

¿Podrá ayudarnos la semántica?

LO NEGATIVO: Pasar inadvertido el enorme impacto que tiene el leguaje que manejamos.

LO POSITIVO: Cuidar las palabras, consientes del dramático cambio que pueden tener en nosotros.