Persuasión

Alguien persuasivo se define como aquel que tiene habilidades y conoce estrategias para influir en otros, cambiando sus puntos de vista, sus actitudes, creencias y hasta comportamientos.

Una persona persuasiva es elocuente, convincente, seductora y sugestiva, una que curiosamente suele encontrar a esos otros que están esperando a ser convencidos.

Y si hay un personaje convincente de quien tenga datos la historia, éste es Grigori Yefimovich Rasputín y su biografía es una de las más fascinantes que uno se pueda encontrar. (Recomiendo ampliamente el libro de Edvard Radzinsky).

Este hombre pasó de ser un humilde campesino a ser el consejero del Zar de Rusia, lo cual provocó la desgracia del soberano.

Su carisma y capacidad sanadora le crearon una fama enorme, una que no escapó a los oídos de la Zarina Alejandra quien, en su desesperación por la enfermedad de su hijo, se apoyó firmemente en Rasputín que con remedios que solo él conocía, lograba mantener estable al niño. Hasta los médicos más prominentes en ese momento, habían fallado en sus tratamientos, quedando asombrados ante el éxito de este advenedizo como lo llamaban, quien incluso no había tenido la oportunidad de ir a la escuela por lo que carecía de las instrucciones más básicas; no sabía leer ni escribir.

Rasputín era tan enigmático y contradictorio que, así como estuvo retirado mucho tiempo en un monasterio, también se dio al libertinaje disfrutando el placer de estar con las mujeres más ricas e importantes de su época y con muchas de ellas, al mismo tiempo!

su gran estatura, abundante vello facial y profundos ojos azules eran atractivos inevitables para todas estas mujeres. Y bueno, es inevitable también mencionar que lo que más se señalaba entre sus encantos (por su prominente tamaño) se encontraba entre sus piernas y que ahora está guardado en formol en un museo ruso.

El monje loco, como lo llamaban sus enemigos, practicaba la hechicería, también el hipnotismo, e hizo increíbles profecías que aún estamos viendo cumplirse. Tanto sus comienzos (su madre tuvo varios malogros antes de su nacimiento) como su final (uno bastante perturbador) dejaron claro una de estas profecías: que Rasputín sería inmortal.

Por estos días se cumplen 108 años de su desaparición y todavía se habla de él y de su envolvente mirada en libros películas y series que tratan de descifrar el enigma de tan persuasivo, encantador y peculiar personaje.