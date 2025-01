Para un 2025 realmente exitoso

Recuerdo una caricatura de hace años, en la que un hombre escribía sus propósitos de año nuevo mientras pensaba “voy a aprender inglés, a bajar de peso, a hacer gimnasia, a abrir una cuenta de ahorro, ¿con que otra cosa me voy a volver a engañar este año?”.

Dramatizaba lo que ocurre a cientos de personas que hacen propósitos de año nuevo en cada diciembre o enero, pero no pasa nada, porque en febrero ya se olvidaron. Permítame poner algunas ideas a su consideración, para que su 2025 sea realmente exitoso.

Para que sus propósitos se conviertan en metas, y estas en realidades, la primer idea que le propongo es poner sus deseos por escrito, bien sea en un papel, en su celular, tablet o computadora, esto le permitirá revisarlas semanalmente y las tendrá siempre presentes.

La segunda idea es no permitir que un pasado sin éxito condicione su futuro. El hecho de que algo no se haya logrado, no debe llevarlo a pensar que nunca se realizará. Véalo como un reto para lograrlo ahora. Recuerde lo peligroso de conducir un automóvil mirando solamente por el espejo retrovisor.

La tercer idea, que creo muy importante, es poner fecha de cumplimiento. Por ejemplo, supongamos que un deseo es bajar de peso, entonces se puede escribir “para el lunes 31 de marzo a las 5:00 pm, habré rebajado 45 libras y me sentiré muy bien”. Una fecha exacta nos da un sentimiento de urgencia.

Una cuarta idea es buscar ayuda profesional, ¿un nutricionista? ¿un doctor? Etc. La quinta y última idea, es determinar lo que tiene que aprender para realizar esas metas, ¿dominar habilidades blandas con Dale Carnegie? ¿programas de computación, Excel, Word, Inteligencia Artificial?

Por supuesto, son ideas a su consideración. No tiene obligación de seguirlas. Pero creo que este es un momento muy especial para hacerlo. ¿Recuerda lo que se nos ha dicho en el libro de Eclesiastés? “Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir; Tiempo de plantar, y tiempo de cosechar lo planteado”.

LO NEGATIVO: Conformarse solamente con deseos de fin de año y seguirse engañando anualmente.

LO POSITIVO: Probar las cinco ideas que le he sugerido. Y tener un realmente exitoso 2025.