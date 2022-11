El caso es real, los nombres no. Gertrudis no podía hacer llegar a su hijo temprano. Salía de la escuela y se iba a casa de un compañerito a ver televisión. Cuando regresaba a la casa, ya a oscuras, luchaba para que hiciera su tarea escolar. Le suplicaba que llegara directamente, que hiciera la tarea y después que viera la televisión en casa. Pero Jorgito no hacía caso. Alegaba que su mamá veía novelas y que eso a él le aburría. En casa de su amiguito veían caricaturas porque los papás llegaban tarde en la noche. Entonces, él salía para su casa a cuatro cuadras de distancia.

Abrumada por el problema, fue a hablar con la maestra. Y esta le propuso un susto para el muchacho. Le contaría del famoso monstruo de ojos brillantes y dientes de sable que salía cuando la oscuridad comenzaba a caer. Jorge se asustó y esa tarde llegó directamente a casa. La profesora le siguió describiendo su creativo invento y el remedio dio resultado permanente. Gertrudis estaba feliz, pero Jorgito creció y desarrolló un temor anormal a la oscuridad. A esas alturas ya no creía en el invento de su profesora de primaria, pero sin saber por qué, se sentía muy incómodo cuando el sol declinaba y la noche llegaba. La madre pensó entonces en otro remedio, le dio un pequeñísimo plástico con el retrato en miniatura de la abuela y le dijo que sería “como un amuleto”. Jorge no lo creía, pero lo guardó. Y al llevarlo en el bolsillo descubrió que se esfumaban sus temores. Y así llegó a sus clases nocturnas a la universidad con tranquilidad.

Un día cambió de pantalón y se dejó su amuleto. Cuando descubrió el olvido, un temor anormal se apoderó de él. Rosalinda, una compañera, lo notó y Jorge le contó su trauma. Ella lo tomó en serio y le dijo que pensaba que los remedios que le habían aplicado, juzgaba, estaban equivocados. Los temores están en tu mente y ahí hay que eliminarlos. Sugirió la oración como el remedio ideal. Lo tomó de las manos y oró por él. Jorge, extrañado, se sintió aliviado casi de inmediato.

LO NEGATIVO: Llenar la mente de los niños con pensamientos de temores.

LO POSITIVO: Liberarnos de esos temores pidiéndoselo sinceramente a Dios.