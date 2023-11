Mañana, los argentinos volverán a las urnas para elegir en segunda vuelta entre el libertario Javier Milei, nuevo en el tablero político, y el peronista Sergio Massa, ministro de Economía en el actual mandato de Alberto Fernández, como próximo presidente del país.

El periodista y escritor argentino Martín Caparrós afirma que las elecciones presidenciales del próximo domingo en Argentina son “las peores” que ha presenciado y cree que sus compatriotas se preguntan qué será “lo menos espantoso para votar”.

“Es un desastre. Son las peores elecciones que yo he visto en mi vida, y he visto muchas. Las personas en general lo que se preguntan todo el tiempo es qué será lo menos espantoso para votar”, afirma Caparrós (Buenos Aires, 1957), en una entrevista con EFE en la ciudad española de Zaragoza (este).

El escritor acaba de publicar “El mundo entonces”, una ambiciosa “historia del presente” en la que se mete en la piel de una historiadora en 2120 que se pregunta cómo era la vida cien años antes o, lo que es lo mismo, el mundo hoy.

Sobre Milei y Massa, Caparrós afirma que hay muy poca gente que quiere votar a uno de los dos, y por eso “lo que la mayoría hace es votar en contra del otro, y eso no es un buen principio”.

“Uno de los dos va a terminar gobernando a partir del 10 de diciembre, y en ninguno de los dos casos hay ninguna expectativa de que el país se recupere de esta situación horrible en la que está ahora, con el 40% de pobreza y mucha gente que no come”, explica. Asegura que los argentinos ya no saben qué hacer para que el mundo los mire, “no sabemos qué más inventar”. “Ahora inventamos unas elecciones entre un ministro de Economía cuyo mandato se salda con 150% de inflación y un desquiciado que dice que consulta sus medidas políticas con su perro muerto. Si no nos miran es para ofenderse mucho, ¡porque hacemos todo lo posible! Y lo logramos un poco, menos de lo que nos merecemos”, remarca Caparrós.

El resultado del domingo es una incógnita. Hay un gran porcentaje de indecisos, y de las nueve encuestas publicadas en las últimas semanas, cinco dan ventaja a Milei y cuatro a Massa, pero con diferencias entre ambos que en la mayoría de los casos entran en el margen de error de todo sondeo.