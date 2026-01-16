Zidane rechazó al Real Madrid: desvelan motivos por los que decidió no volver

Por su parte, Zinedine Zidane se ha confesado en su última entrevista, en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, donde dio un consejo para dirigir al Real Madrid: "Llegamos a un punto crítico. El equipo no estaba bien físicamente y solo tuvimos que inculcarles la idea de que necesitaban trabajar en equipo. Pudimos trabajar entre semana, porque solo teníamos Liga".