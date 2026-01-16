Zidane rechazó al Real Madrid: desvelan motivos por los que decidió no volver

El Real Madrid no pasa un buen momento, tanto que el lunes pasado hizo el inesperado anuncio de la salida de Xabi Alonso y su lugar lo terminó tomando Álvaro Arbeloa. Se conoce la postura de Zidane.
Sin embargo, Arbeloa no tuvo su mejor debut luego de quedar eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete (3-2). Desde España ya revelan que el Real Madrid sondea nombres para el final de temporada.
Uno de los nombres que estuvo sobre la mesa era el de Zinedine Zidane. El francés vivió un momento de gloria con el club hace unos años, ganando tres Champions League.
Y es que el Real Madrid contaba con Zidane cuando ya tenían tomada la decisión de darle salida a Xabi Alonso, pero el entrenador francés rechazó las propuestas.
Álvaro Arbeloa no era la primera opción que Florentino Pérez contemplaba para ocupar el banquillo del Real Madrid. La directiva sondeó varias alternativas una vez que decidieron prescindir de Xabi Alonso, tras perder la Supercopa de España ante Barcelona.
Finalmente, tras varios intentos con diferentes entrenadores, no quedó de otro remedio que apostar por el técnico del Castilla, quien tuvo un debut desastroso al quedar eliminado de la Copa del Rey frente al Albacete, club de la Segunda División.
Entre los nombres que se encontraban en la agenda del presidente, podemos mencionar el de Zinedine Zidane. De acuerdo con los últimos reportes, el francés recibió una propuesta para volver al Santiago Bernabéu.
Zidane se marchó del Real Madrid en 2021, aunque tuvo varias discusiones con la directiva. Ambas partes lograron solucionar sus diferencias con el tiempo después de su salida, así que la relación todavía es cordial.
Tras confirmarse la marcha de Xabi Alonso, Kylian Mbappé movió los hilos y no dudó en sugerir a la cúpula merengue la llegada de 'Zizou'. El Madrid parece que intentó complacer a su estrella, probando suerte con el posible regreso del DT.
Le Parisien afirma que los blancos le presentaron una primera propuesta, con un contrato válido hasta el 30 de junio, ya que tiene previsto convertirse en seleccionador de Francia cuando termine el Mundial-2026.
Sin embargo, Zidane descartó la oferta al momento y dejó claro que no estaba seducido con la posibilidad de volver al equipo. "Prefiere continuar alejado del foco mediático durante más tiempo", añade la citada fuente.
Esta situación obligó a Florentino Pérez a tener que presentarle una segunda propuesta, con un mejor salario para tratar de hacerle cambiar de opinión. Sin ofrecer cifras de la misma, el medio galo pública que estaban dispuesto a pagarle prácticamente el doble.
Pero tampoco sirvió para convencer a Zidane, quien volvió a decir que "no" sin pensarlo dos veces. Por lo tanto, la apuesta por Arbeloa fue obligatoria, una decisión que no terminó de convencer a Mbappé y otras piezas del primer equipo.
Uno de los motivos por los cuales Zidane no quiso escuchar la oferta del Madrid es porque no desea ensuciar su legado. No quiere correr el riesgo de fracasar en una hipotética tercera etapa, y marcharse del club donde es considerado una leyenda dejando una mala imagen.
Además, Zidane ya tendría un acuerdo verbal con la federación francesa para tomar las riendas del combinado nacional cuando termine el ciclo de Didier Deschamps tras la Copa del Mundo.
"He puesto mi carrera en pausa por un tiempo, pero me siento entrenador legítimo para estar en la selección, donde jugué y pasé prácticamente 14 años como jugador. Por supuesto, es un sueño, estoy esperando que llegue", declaró sobre el deseo de dirigir a 'Les Bleus'.
Desde su 'retiro' ha sido vinculado en clubes como Manchester United, Juventus, PSG y un regreso al Real Madrid. También sonó para entrenar a la selección brasileña antes que llegara Carlo Ancelotti.
Con Zidane descartado para volver al Real Madrid, el periodista Florian Plettenberg aseguró que Florentino Pérez ya no descarta a Jurgen Klopp, quien también ha pausado su carrera y trabaja para Red Bull como director global de fútbol.
Por su parte, Zinedine Zidane se ha confesado en su última entrevista, en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, donde dio un consejo para dirigir al Real Madrid: "Llegamos a un punto crítico. El equipo no estaba bien físicamente y solo tuvimos que inculcarles la idea de que necesitaban trabajar en equipo. Pudimos trabajar entre semana, porque solo teníamos Liga".
"Me reuní con los cuatro capitanes y les dije qué quería de ellos y vería si ellos estaban comprometidos. Cuando aceptaron trabajar, se acabó, llegó la alegría. Les redescubrimos su motivación. Trabajo y alegría. Los hicimos correr. El trabajo físico fue fundamental", resalta.
Zidane revela una de las claves para mantener el vestuario unido. "En el Real Madrid, estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte al equipo, estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión. Estamos ahí para apoyarlos; tienes que demostrar que estás ahí para ellos".
"Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar, tenemos que caerles bien. Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da, los entrenamientos, todo eso... siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles", sostuvo.