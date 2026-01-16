Hondureño es buscado por el FBI tras supuestamente embestir a agentes de ICE

Un operativo migratorio rutinario en Texas terminó convirtiéndose en un caso federal que hoy mantiene en alerta a las autoridades estadounidenses. Un ciudadano hondureño es señalado de haber embestido con su vehículo a agentes de inmigración durante un intento de detención. Así sucedieron los hechos.
El hecho ocurrió el 1 de diciembre de 2025 en Lewisville, cerca de Dallas, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener a un hombre que, según las autoridades, se encontraba de manera irregular en Estados Unidos.
El sospechoso fue identificado como Jerson López Sánchez, hondureño de 28 años, quien viajaba a bordo de una camioneta junto a otras personas cuando fue interceptado por agentes federales.
De acuerdo con documentos judiciales, López Sánchez reaccionó de forma violenta al verse acorralado: puso el vehículo en reversa y embistió el automóvil de un agente que se encontraba detrás de él durante el operativo.
En medio del incidente, uno de los agentes resultó herido cuando tenía una pierna fuera del vehículo, mientras la camioneta del sospechoso impactó repetidamente los carros de los agentes de ICE.
Según las autoridades, lejos de detenerse, López Sánchez intentó abrirse paso entre los vehículos policiales, ignorando las órdenes de los agentes y embistiendo nuevamente otra unidad, lo que provocó lesiones a dos oficiales más.
Tras el choque, se inició una persecución que se prolongó durante aproximadamente diez minutos por calles del sector, hasta que el vehículo fue abandonado y los ocupantes huyeron a pie.
Tres de las personas que acompañaban a López Sánchez fueron capturadas en el lugar, sin embargo, el hondureño logró escapar y desde entonces permanece prófugo, confirmaron las autoridades federales.
El jueves 15 de enero, un jurado federal del Distrito Este de Texas presentó formalmente tres cargos por agresión contra López Sánchez, aunque el acusado aún no ha sido arrestado ni se ha entregado voluntariamente.
El fiscal federal interino, Jay Combs, calificó el uso del vehículo como un acto de violencia extrema y advirtió que este tipo de ataques contra agentes federales "no serán tolerados", al considerar los automóviles como armas potencialmente mortales.
El caso ha generado reacciones encontradas en la comunidad migrante. Activistas advierten que el clima político y las redadas han incrementado el miedo y la desesperación entre inmigrantes y solicitantes de asilo, lo que en algunos casos provoca decisiones desesperadas.
Mientras la búsqueda de López Sánchez continúa, el FBI solicitó apoyo ciudadano para localizarlo.