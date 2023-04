Las noticias de Honduras

Generalmente, las noticias que periódicamente se publican en el extranjero y en portales de noticias sobre Honduras no son muy alentadoras para el país. “Manifestantes cerrando centros de salud exigiendo que se les dé un empleo cuando su único mérito es pertenecer al partido gobernante”.

“Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, reporta que la situación de muchos hondureños es similar a las situaciones que se sufren en zonas de guerra”.

“Violación a derechos, engaño y hostigamiento predominan en decisiones sobre empleos en gobierno de Xiomara Castro”.

“El Gobierno reporta que más del 60% de los nuevos empleados con estudios universitarios no han entregado fotocopia de su título universitario”, son solo algunas de esas noticias que se leen, y otro gran etcétera.

Se escuchan voces y escritos en el país que llaman a la reflexión a la señora presidenta Castro diciéndole exhaustivamente que se tiene confianza en ella y que puede enderezar ese frágil barquito llamado Honduras deshaciéndose de los malos funcionarios que ella ha nombrado.

La función del Estado debe ser recoger impuestos e invertirlos en lo que necesita el país, ese dinero no debe ser enviado a otros países, no robar, no abusar de su poder y hacer que todos seamos felices en nuestra patria.

No en balde cada día salen huyendo muchas personas, pues no aguantan económicamente sus situaciones y prefieren buscar mejor suerte en otro lugar.

Mientras tanto, doña Xiomara acusó en un discurso dado en el 92 aniversario de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) que están conspirando contra su gobierno y buscando desestabilizar su gestión.

Ella debe estar muy bien enterada de que con los funcionarios que ha nombrado no necesita enemigos para desestabilizar su gobierno, y si existen conspiradores que por favor nos ilumine y dé sus nombres y, lo más importante, es que aporte pruebas, mientras tanto son rumores.