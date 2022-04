Economista del Banco Mundial, sancionado por acoso sexual y hasta hace poco desconocido en política, el derechista Rodrigo Chaves conquistó, con un discurso frontal, la presidencia de Costa Rica. ¿Cómo lo hizo?

A continuación algunas claves para entender las razones del triunfo de este economista de 60 años, quien asumirá el mando el 8 de mayo, hasta 2026.

1.- Esperanza de mejora económica:

Costa Rica atraviesa una crisis económica, agravada por la pandemia, que golpeó a su principal motor, el turismo. Tiene a un 23% de su población en pobreza y a un 14% desempleada. También una deuda pública equivalente a más del 70% del PIB. Ciudadanos de a pie y especialistas colocaron este tema como prioridad para el próximo Gobierno. Chaves, doctor en Economía de la Universidad de Ohio State y Harvard, en Estados Unidos, mostraba credenciales para ello y prometió austeridad en gasto estatal y masiva creación de empleo. “Chaves tiene planes más concretos y realizables para encontrar ahorros en funcionamiento del Estado (...), con aperturas monopólicas que darían mayor empleo. Esto es pilar fundamental de lo que se necesita”, dijo el economista y empresario Daniel Suchar.

2.- Machismo institucionalizado:

El principal obstáculo de Chaves desde que se convirtió en candidato del novel Partido Progreso Social Democrático fueron las críticas por una sanción por acoso sexual a dos subalternas cuando trabajó en el Banco Mundial, entre 2008 y 2013. El presidente electo se justificó diciendo que sus actitudes fueron “bromas” que se “malinterpretaron por diferencias culturales”. Pero, a pesar de cuestionamientos de múltiples sectores, principalmente de mujeres, recibió 53% de votos válidos en el balotaje. “Existe en este país un machismo y violencia institucionalizada. Se habló de que ‘algo que le pasó a un par de chicas en otro país no puede definir nuestro futuro’ y eso es doloroso, es violencia privada”, dijo Rocío Jiménez, miembro del colectivo Chicas al Frente. “Se habló tanto del caso que hizo empatía, sobre todo en hombres, porque hay que decir que aquí el acoso sexual se naturalizó y ha sido una práctica diaria. Las personas han sido acosadoras o hemos callado”, consideró la analista política Gina Sibaja.

3.- Rival desgastado:

Chaves luchó en el balotaje contra José María Figueres, expresidente, hijo del histórico mandatario José Figueres , y representante del partido más tradicional, Liberación Nacional. Si bien Figueres sacó ventaja en primera vuelta, señalamientos contra él por supuesta corrupción, al haber recibido pagos por una consultoría en 2004 de una empresa que pagó sobornos en el sector público, lo desgastaron. “Esta segunda ronda se enfocó más en ataques personales que en propuestas y las acusaciones de acosador le hicieron menos daño a Chaves que las de Figueres por la imagen de corrupto”, explicó Alejandro Molina, del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.

4- ¿Confrontación o liderazgo?:

Chaves se lanzó de cabeza a la campaña con su eslogan “me como la bronca” (asumo el desafío), en alusión a enfrentarse a los problemas nacionales.

Pero, en su estilo frontal, usó términos como “prensa canalla” contra los medios que lo criticaban, tuvo afirmaciones misóginas y se enfrentó con grupos empresariales tradicionales. Eso le ganó el calificativo de prepotente y confrontativo para detractores y de franco y directo para seguidores. “Chaves, al ser un outsider (desconocido) de la política, que parece que irrumpe sin negociar, era atractivo para la población. El voto fue para una persona que parece que se enfrentará a las élites”, consideró Sibaja.

5.- Decepción política:

Costa Rica evidenció en esta elección su descontento con la clase política, reflejada en un abstencionismo récord. El 40% de 3.5 millones de electores (dentro de cinco millones de habitantes) no votó en primera ronda, donde hubo 25 candidatos presidenciales, y más de un 43% no lo hizo en la segunda. El actual mandatario Carlos Alvarado, según el Centro de Investigación de Estudios Políticos, tiene 62% de valoración negativa por la población, y su agrupación el Partido Acción Ciudadana (PAC), no obtuvo escaños en el Congreso.

En votos emitidos, el apoyo de Chaves llegó al 29% del padrón. El presidente electo dijo ser consciente que “el partido político” más grande de Costa Rica en las últimas elecciones “fue el abstencionismo”.