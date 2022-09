“Una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo”: Séneca.

La culpa no está sola, siempre se acompaña de emociones como la angustia, tristeza o el remordimiento de algo que se ha hecho en forma incorrecta; casi siempre las personas sienten que no merecen ser felices por el daño ocasionado.

Lo cierto es que la culpa no solo no ayuda a resolver un problema, sino que además lo agrava, ya que invade la persona y la paraliza para no actuar, lo cual genera autocastigos y siempre se autodescalifica, la persona comienza a aislarse con una baja autoestima, ansiedad y llegar hasta la depresión.

Los síntomas son evidentes, hay una tendencia a disculparse continuamente, es difícil decir que no, la gente prefiere el silencio si algo le molesta, hay temor al rechazo, todo se magnifica o hay exageración si algo esta mal, casi siempre dicen no merezco ser feliz, si no hay un trato agradable es porque lo merezco, afecta la vida social, complica las relaciones familiares, aparecen problemas de salud o emocionales, viven en estrés, para muchos dicen es una deuda que debo pagar para poder aliviar el corazón.

Qué consejos podemos tomar de la escritura “Así que, ¡no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Eclesiastés 7:16. NTV.

Es necesario reconocer los errores, deje atrás su pasado porque sino esto lo ata al pasado haciéndole perder las bendiciones del presente, la culpa roba el efecto de gratitud al perdón, la culpa hace que sus errores se vean más grandes de lo que en realidad son, la culpa genera la rebeldía ya que quita la sensibilidad, todo ser humano ha pecado en esta vida y las consecuencias son siempre la culpa, tenemos un acusador permanente. Apocalipsis 12:10 RVR60.

Es maravilloso saber que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1 RVR60.