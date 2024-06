“La autenticidad del amor: aprender a amar la imperfección”

Lejos de lo que muestran las telenovelas pochocleras mexicanas o coreanas, las películas cada vez más vacías de contenido y el material pseudobiográfico que difunden los medios de espectáculos sobre la vida íntima de las parejas famosas, el amor, en su esencia más pura, no es una idealización de la perfección, sino más bien una aceptación consciente y voluntaria de las imperfecciones de la persona que hemos elegido querer. Esta concepción del amor nada tiene que ver con las fantasías románticas que tanto entretienen, pero que nada tienen que ver con nuestra realidad, puesto que encuentra su fundamento en la facticidad de la cotidianidad de las relaciones entre los seres humanos concretos. Así lo sostuvo el gran Jacques Lacan cuando explicitó que el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere: el amor auténtico no se asemeja en absoluto a la idealización de lo que creemos (o queremos) que el otro sea o debería ser, sino en una aceptación honesta (y dificultosa) de quien realmente es.

Para ilustrar nuestra perspectiva, tomaremos como ejemplo una escena de la que es para mí una de las mejores (y menos ponderadas por la industria cultural) película de la historia. Se trata de “Good Will Hunting”, en la cual se ilustra la idea presentada precedentemente con una claridad conmovedora: el psicoanalista, interpretado magistralmente por Robin Williams, le cuenta a Will (su paciente, un chico genio con severos problemitas) una anécdota sobre su difunta esposa. Le habla de cómo sus pequeños defectos, aquellos que incluso podrían ser considerados desagradables, molestos o irritantes para otros, son en realidad los recuerdos más preciados para él. Menciona brevemente, con ternura y mucho humor, cómo ella solía tirarse pedos mientras dormía y cómo ese acto, aparentemente “cochino” y embarazoso, se convirtió en una de las cosas que más extraña tras su muerte. Al fin y al cabo, son esas imperfecciones tan propias, tan de uno, las que, al ser aceptadas con cariño, respeto y tolerancia construyen un verdadero recuerdo de amor verdadero.

Por su parte, el filósofo tembloroso Žižek también analizó esta noción de amor afirmando que el “amor verdadero” no es encontrar a alguien perfecto, sino ver perfectamente a una persona imperfecta. Evidentemente, se trata de una reflexión que hace foco en la crítica de la cultura y de la ideología, enfatizando que el amor genuino implica ver y aceptar los defectos del otro, no como algo que debemos soportar con dolor, sino como algo que asumimos amándolo y apreciándolo. Esta aceptación, contrariamente a lo que sostiene la moda posmo progre del desapego total, no es una resignación, sino una celebración de la humanidad del otro, de su vulnerabilidad y autenticidad concreta.

Realizar este análisis filosófico no es sencillo, puesto que muchas veces caemos en la trampa de idealizar a nuestras parejas, proyectando en ellas nuestras expectativas y deseos más profundos. Generalmente, este tipo de idealización puede ser inicialmente tóxica (nos “intoxica”) puesto que crea una sensación de euforia y conexión pretendidamente perfecta que en el fondo, no existe (o dura casi nada). Cuando surgen las imperfecciones (y esto es inevitable, queridos lectores) emerge inmediatamente el desencanto que para muchos seguidores de la doctrina del descarte termina resultando devastador.

Lacan nos advirtió sobre esto al indicar que la idealización es una forma clara de negación de la realidad del otro y, en última instancia, una forma de negar también nuestra propia realidad.

“El amor es algo que es dirigido al ser del otro, no a sus atributos”, Lacan.

El amor pretendidamente auténtico es, entonces, un acto de valentía y un desafío a la correcta tolerancia. Soportar a un imbécil que nos hace sufrir todos los días no es amarlo, no. Estamos hablando de otro nivel de aceptación que no debe jamás confundirse con sometimiento.

Se trata de una decisión libre y consciente de mirar más allá de las apariencias y las expectativas, aceptando al otro con todas (o casi todas) sus imperfecciones y “defectos” como camino para encontrar la belleza en lo mundano y lo originario, valorando esos pequeños momentos y detalles íntimos que no permiten ser vislumbrados por la esfera de lo público (y lo virtual). Visto así, el amor no está en la pompa del gran gesto, el gran regalo, el brillo del éxito y la prosperidad económica y material, no, sino en la valoración de momentos insignificantes para los otros, pero sagrados para un “nosotros” dado que ellos son los que realmente definen el vínculo amoroso.

“El amor es siempre recíproco, aunque no sea correspondido”, Lacan.

Tal vez les haya parecido trivial o demasiado ordinaria la escena de “Good Will Hunting”, pero en ella resuena poderosamente la verdad que nos recuerda que el amor verdadero no es una cuestión que se debe encontrar en piezas de rompecabezas que encajen perfectamente entre sí en nuestras fantasías, sino de apreciar a la persona de carne y hueso que está frente a nosotros, con todas sus idiosincrasias y peculiaridades que tal vez, para otros, sean desagradables pero, para nosotros, son la belleza en sí. Este nivel de aceptación y apreciación de las imperfecciones del otro es lo que hace que un vínculo se convierta en algo genuino y duradero. Y algo es genuino duradero cuando en su transcurrir temporal, no importa cuánto tiempo llevó, valió la pena en cada segundo.

Por su parte, Hannah Arendt en la obra publicada recién en el año 2002 llamada “Diario filosófico”, expresa que el amor no es (solamente) un sentimiento íntimo entre individuos, sino que también se trata de un impulso que nos lleva a salir de nosotros mismos y a comprometernos con los demás en la construcción de un “mundo” (o sea, un espacio compartido de significados y valores).

Para Arendt, el amor auténtico implicaría un acto de revelación mutua en el que cada persona se muestra tal como es, sin máscaras ni pretensiones, permitiendo así una conexión genuina y una comprensión más profunda entre los amantes.

En este sentido, el amor no solo nos uniría a nivel individual y personal, sino que nos conecta con el mundo en su totalidad, enriqueciendo así nuestra experiencia humana dándole sentido a una existencia crudamente finita.