¡Grandiosa!

“La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo”: William Ross Wallace.

Una madre es la receptora de vida y multiplica; lleva en sí misma un sinnúmero de valores, destrezas y virtudes que la sostienen para ejercer una función fundamental, la maternidad da ese impulso a las mujeres, tienen la capacidad de memorizar debido al rápido desarrollo del cerebro posterior al nacimiento de un bebé, por los cambios hormonales durante el embarazo y la lactancia; una madre es responsable, es paciencia, es amor único , perpetuo, particular, transparente, es un amor de principio a fin, ya que el amor es dar, una donación permanente, no guarda rencor si no que perdona, es tolerante, en fin el amor; es madre ya que ama, corrige y disciplina, no hay nadie quizás que no recuerde esos momentos de ir a descansar y si mamá le tocó disciplinar se fueron a dormir con un feliz sueño.

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre” Proverbios 1:8 RVR60.

Es una madre que cuenta la vida, te recuerda toda tu infancia con lujo de detalles, es la que traduce el mundo; gracias a las madres por educar, dedicar tiempo de calidad mayormente las que tienen su empleo fuera del hogar, por ser ese faro de luz graduadas de todas las profesiones hacen una labor múltiple: enfermeras, profesoras, choferes, dentista, chef, sastrería, árbitro; en fin y de abogados pelean por que si, por que no, por si acaso y por todo, hacen hasta lo último por sus hijos.

De mi parte mi respeto y admiración a todas las madres.

“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti” Isaías 49:15 RVR60.

Dios usa el amor de una madre con un hijo para hacer el comparativo que él nunca se olvidará de ti.