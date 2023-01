Aquella frase me parecía tan obvia, que no podía comprender el significado que tiene. En plena juventud -tendría quizás algunos 20 años- eso de que “todas las fechas llegan... y pasan” que mi padre repetía cada cierto tiempo, me aportaba poco.

Con el correr de los años, como suele suceder con muchas cosas, comprendí que esa frase era otra forma de decir que no hay plazo que no se cumpla y que de alguna manera, el calendario es implacable. Debemos reconocerlo y continuar la vida, aceptándola como es, con alegría.

Cada acontecimiento, cada fecha que toma un sentido distinto, está marcado por encuentros y despedidas.

Estaba reflexionando sobre esto, a partir de los cambios anunciados por la Iglesia Católica, que corresponden a nombramientos realizados por la Santa Sede, de dos arzobispos y un nuevo obispo en el país.

El comunicado de la Nunciatura Apostólica señala que el papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Tegucigalpa, nombrando como arzobispo metropolitano al padre José Vicente Nácher Taray, hasta entonces párroco de la parroquia San Vicente de Paúl en San Pedro Sula.

Además, el papa Francisco también aceptó la renuncia de monseñor Ángel Garachana Pérez; asimismo, decidió crear la nueva Provincia Eclesiástica de San Pedro Sula, convirtiéndola en una nueva arquidiócesis, nombrando como primer arzobispo a monseñor Michael Lenihan, quien se encontraba en la diócesis de La Ceiba.

En Choluteca también habrá cambios, pues el Papa aceptó la renuncia de monseñor Guy Charbonneau, nombrando obispo de Choluteca a monseñor Teodoro Gómez. Los cambios, ha señalado la nunciatura, son normales, ya que por derecho canónico los obispos deben presentar su renuncia al cumplir los 75 años de edad.

La noticia ha despertado muchas emociones y sentimientos en la feligresía católica de San Pedro Sula, por una parte, el agradecimiento a monseñor Garachana, por sus 28 años como obispo de esta diócesis, tiempo en el que fortaleció la fe, levantó la voz cuando fue necesario y sembró esperanza, guiando con sabiduría a la Iglesia.

Conocido por su claridad de pensamiento y capacidad de denuncia en momentos críticos, muy estudioso y profundo en sus reflexiones, fuerte ante las injusticias, amigo empático en situaciones de adversidad.

Por otra parte, de alegría por el nombramiento del padre Nácher, ahora convertido en monseñor, a quien he tenido el gusto de conocer a través de su actividad intensa como presidente de la Asociación de Padres Paulinos, así como en las Obras Sociales Vicentinas (Osovi).

Su labor pastoral la ha ejercido desde muchas perspectivas, como párroco, dirigiendo la acción social a través de su vocación paulina y llamándonos a la reflexión en los medios de comunicación de la Iglesia Católica, así como columnista en Diario La Prensa.

Además, la feligresía de la ahora arquidiócesis de San Pedro Sula está expectante ante su nuevo arzobispo, monseñor Lenihan, quien tiene a su cargo continuar la gran labor previa y guiar a la Iglesia, ahora con nuevos retos.

Los encuentros y las despedidas son parte de la vida, el calendario sigue su curso. Acompañar a quienes nos guían es parte de este proceso de crecimiento en el que todos nos encontramos.

Honduras vive momentos clave no solamente para el presente, sino para el futuro. El papel de la Iglesia Católica, junto con las demás iglesias que tienen presencia en Honduras, es y seguirá siendo muy importante. Nos compete pedir sabiduría a Dios para que ilumine a sus siervos y sepan guiar a su pueblo, en la alegría y en la adversidad. Que así sea.