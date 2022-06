El placer de un buen libro

Lejos de lo que ocurrió con el nacimiento de los libros digitales (Ebooks) y el temor a que supliera a los impresos, los audiolibros aparecen no como el tercero en discordia, sino como ese hermano que llegó a unirlos y con la intención de conquistar un nicho que se encontraba distanciado de las páginas. Es por eso que quiero dejarte los beneficios de los audiolibros: lo puedes escuchar dónde y cómo quieras. El audiolibro es muy fácil de consumir, no importa en dónde te encuentres, siempre podrás escuchar esa historia que escogiste. Puedes ir en tu carro, caminando, estar haciendo todo tipo de labores y disfrutarlo. Un estudio de Bookwire y el portal de tendencias dosdoce.com, indica que el 52% de las escuchas de los audiolibros se realizan en camino al trabajo (en transporte público, mientras caminan o en carro). ¿Nunca tienes tiempo para leer?: ¡entonces un audiolibro es perfecto para ti! Un estudio (2018), realizado en Estados Unidos, de la Audio Publishers Association indica que los oyentes aseguran que esta nueva manera de consumir literatura les ha ayudado a culminar libros que habían abandonado. El poder de la imaginación: ¿eres de quienes piensa que la lectura siempre superará la versión película de cualquiera de los libros que has leído? Para mí, la lectura me adentra a un mundo fascinante, puedo imaginar las escenas, rostros, emocionarme con cada línea. Ahora te invito a hacer el ejercicio con un audiolibro, ¡sumarle el componente de la voz, es sencillamente fascinante! Eso si se trata de una historia, ahora sí es otro tipo de contenido, igual la calidez de la voz genera en mí una mayor conexión. Finalmente, mucho queda por explorar en el mundo editorial, lo mejor de todo es que hay para todos los gustos, lectores que disfrutan el olor de una página nueva, quienes encuentran comodidad al leer en sus dispositivos electrónicos y se suma este segmento, ideal para personas multitasking que apreciarán el encanto de la narración del libro que haya escogido para ser su compañero mientras realiza otra actividad. Por todo esto, celebro con mucho orgullo el lanzamiento esta semana de la versión en audio de mi libro Fluir para no sufrir luego de arduos días de grabación y posproducción que me demostraron la importancia de la modulación y la dicción en estos proyectos que involucran nuestra voz.