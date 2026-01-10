El “gran secreto” para 2026

Recibí de mi hermano José Luis un WhatsApp que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con mis lectores. Habla de un profesor que preguntó a sus alumnos: “Si hay cuatro pájaros en un árbol y tres de ellos deciden volar, ¿cuántos pájaros quedan?”. Claro, la mayoría opinó que uno. Por fin, alguien dijo: “¡Cuatro!”. Se hizo un silencio. Esa respuesta fue la acertada, porque se dijo que decidieron, no que volaron.

Y es que decidir no es lo mismo que actuar. Muchas personas deciden “propósitos de Año Nuevo” y la mayoría, en febrero, ya los olvidó. Recuerdo una caricatura de una persona que expresaba: “bajar de peso, hacer ejercicio, dominar el inglés”, y terminaba pensando: “¿con qué otras cosas me voy a seguir engañando este año?”. Y es que decidir cambiar no te cambia, porque solamente es la acción la que produce resultados.

Yo lo sé muy bien, porque he dedicado una buena parte de mi vida a dictar los Entrenamientos Dale Carnegie. Son cursos dinámicos que producen resultados. ¿Por qué? Porque desarrollan habilidades blandas vitales para el éxito. ¿Cómo? Los participantes entran en acción en cada sesión, el progreso es rápido y eso transforma sus vidas. No deciden volar: ponen acción y vuelan.

Una caricatura de Charlie Brown y Snoopy concluye que “no existe un borrador para el pasado, pero siempre hay un lápiz para escribir el futuro”. Por eso hablo de que la acción es el “gran secreto” para este 2026 que recién empieza, porque solamente la acción producirá resultados.

Por otro lado, el señor Dale Carnegie escribió: “Gran parte del trabajo en este mundo se ha realizado contra imposibilidades aparentes. La cuestión es hacer el trabajo”. Por ejemplo, Steve Jobs en 2007 lanzó en Apple el iPhone, un dispositivo de mayor precio que combinaba teléfono, reproductor de música y navegación en internet, contra la opinión de sus socios, que temían pelear el mercado con gigantes como Nokia y BlackBerry, fabricantes de teléfonos más económicos. Steve se impuso y cambió para siempre el uso múltiple de los celulares, que hoy utilizamos incluso como cámaras. ¿Qué hubiera pasado si Steve no hubiera actuado?