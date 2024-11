¡El cambio se acelera!

Imagine usted a un hombre que se ha dormido allá por los años 1950. Suponga que no ha envejecido. De pronto despierta. Y observa los cambios que han ocurrido durante su largo e involuntario sueño. ¿Qué cree usted que le llamaría más la atención? Seguramente le sorprenderán los altos edificios, los carros nuevos. Sabrá que no tiene que solicitar crédito en ninguna tienda en particular, como ocurría en su tiempo, porque con una pequeña tarjeta, puede comprar en cientos de lugares que ni siquiera lo conocen, y que en forma electrónica lo cargarán para que él lo pague en el banco. Irá de sorpresa en sorpresa. ¿Qué dirá cuando conozca los teléfonos celulares? Se enterará que toman fotos y sirven como despertadores, que pueden hacer y recibir llamadas, hasta mensajes hablados por WhatsApp, incluso conferencias con sus parientes en los Estados Unidos mientras todos se ven en la pantalla. ¿Qué pensará cuando la cajera del supermercado utilizando el código de barras en lugar de digitar los precios en la registradora? ¿Qué dirá de la televisión por cable? ¿Y de recibir películas para ver en casa?

El mundo está cambiando tan rápidamente que nos impone un nuevos retos. La Inteligencia Artificial irrumpe fantástica, nos asombra y ya está afectando, para bien y para mal, nuestras vidas. Algo más es comprender el concepto de “Educación Continua”. Aquella idea de que, al terminar la escuela, el colegio o la universidad, alguien “había completado sus estudios”, no es válido ya. Sencillamente si usted no se mantiene estudiando, pronto sus conocimientos quedarán obsoletos. Y algo más, imprescindible, requerirá aprender también a comunicarse mejor, a llevarse mejor con los demás, a controlar su estrés. Eso en el mundo actual es tan importante como respirar. Lo sé porque he visto ese impacto en Dale Carnegie Training, donde trabajo.

Si alguien se hubiera dormido en los años 50, y despertara hoy, tomaría tiempo ponerle al día sobre los avances de la humanidad. Vivimos una época de cambios acelerados, de retos y de oportunidades.

LO NEGATIVO: Cerrar los ojos mientras el mundo cambia vertiginosamente.

LO POSITIVO: Comprender los veloces avances en este tiempo maravilloso en que vivimos, y actuar en consecuencia.