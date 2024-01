¡El acuerdo urge!

“No preguntemos si estamos de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino”: Goethe.

La necesidad de establecer acuerdos es fundamental para el crecimiento y desarrollo integral, existe una forma de logralos que no radica en dureza y complacencia, pero que mejorará la respuesta de cumplir objetivos. Si alguien quiere lograr acuerdos y negociar que sea basado en principios como ser en primera instancia separar las personas del problema o el tema a tratar. Las emociones pueden afectar e interferir y complicar; se debe dejar claro que el objetivo no es ganar el acuerdo sino llegar a un nivel de comprensión para una mejor realización; buscando el beneficio mutuo; es tiempo de inventar opciones de beneficio mutuo y no posiciones radicales sino nunca saldrán al otro lado; si es basado en principios siempre hay que dejar tiempo de lluvias de ideas tomando en cuenta condiciones, concesiones o contingencias; es tiempo de insistir en usar los criterios y objetivos en los acuerdos que se establezcan.

Estos principios basados en el libro “Obtenga el sí”, el arte de negociar sin ceder, Roger Fischer, William Ury y Bruce Patton de Harvard que promueve la negociación basada en principios para producir resultados de manera eficiente y cordial; es una herramienta favorable la cual logra experimentar y poder aplicarlo en el mundo espiritual. “Venga tu Reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”, Mateo 6:10 RVR60. Es basada en la oración universal paternal; cada generación es llamada a establecer la voluntad de Dios en la tierra y es posible cuando usted declara su palabra y cuando la práctica. Se establece acuerdo para que se ejecute en la tierra y se ven resultados. “En verdad os digo, que todo lo que ustedes aten en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desaten en la tierra, será desatado en el cielo”. Mateo 18:18NBLA.