La depreciación de la moneda hondureña se aceleró en los últimos dos meses de 2022. Así, mientras en lo que va del año en curso el precio de compra y venta del Lempira respecto al dólar estadounidense se devaluó en 0.34 y 0.29 centavos respectivamente, resulta que solo entre el 3 de septiembre y el 3 de noviembre del presente año, tanto el precio de compra como el de venta se devaluaron en 0.17 centavos, cantidad que representa la mitad de la pérdida de valor correspondiente al período comprendido entre el 3 de enero y el 3 de noviembre de 2022.

¿Cuáles son las causas de esa rápida devaluación? En términos generales obedecen a tres factores: 1) Mayor demanda de dólares por la proximidad de la época de Navidad; 2) Caída en la entrada de divisas al país; y 3) Menores ventas de dólares del BCH en el mercado interbancario de divisas (MID).

Mientras entre el 21 de enero y el 21 de junio del 2021, los ingresos de divisas superaron a los egresos de las mismas, a partir del 21 de agosto del 2021 los egresos de divisas superan los ingresos, lo que equivale a decir que desde tal fecha se ha producido un faltante de dólares, situación agravada porque a partir del 22 de febrero de 2022, la brecha entre ambas variables se ha ensanchado.

Así por ejemplo, en la semana del 14 al 20 de octubre del presente año, el Banco Central de Honduras (BCH) únicamente vendió US$ 122.3 millones, menor en 69.1% al monto de US$ 206.8 millones realizado en el mismo lapso del 2021; pero a la vez, apenas compró US$ 8.9 millones en dicha semana, cifra inferior en 435.96% al monto de US$ 47.7 millones registrado en el mismo período del 2021 en el MID.

La generación de divisas provenientes del comercio exterior se está deteriorando. Para el caso, la Balanza de Bienes trimestrales que publica el BCH, refleja que en el primer trimestre del 2022 el Saldo desfavorable de la Balanza de Bienes fue de -1,094.7 millones de dólares, pero en segundo trimestre del año en curso ascendió a -1,264.5 millones, equivalente a un desmejoramiento del 15.51% entre ambos trimestres.

Paralelamente, al contrastar las Exportaciones FOB con las Importaciones CIF de Mercaderías Generales, se pasó de un déficit de US$ -1977.6 millones en el primer trimestre del 2022, a una cifra de US$ -2,226.3 millones en el segundo, representativo de un incremento del 12.58% en el déficit de tales mercaderías.

Existen factores adicionales que originan devaluación en Honduras, entre los cuales sobresalen: a) El fortalecimiento del dólar estadounidense ante las principales monedas del mundo como ser el Euro, el Yen japonés, el Yuan Chino yla Rupia india; b) Los elevados y frecuentes ajustes de tres cuartos de puntos (0.75%), efectuados por la Reserva Federal de USA en las tasas básicas de interés, que fortalecen el dólar e incrementan los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense; c) La guerra de Rusia contra Ucrania; y d) La elevada inflación mundial.