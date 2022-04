El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación ha resuelto que todos los niños y jóvenes del sistema público del país regresen a las clases presenciales a partir de esta semana.

No hay atisbo de duda que para el abandonado sistema público de educación el regresar a la presencialidad después de dos años de virtualidad es una necesidad impostergable; maestros muy mal capacitados en temas tecnológicos, sin las competencias en cuanto a herramientas pedagógicas en línea que no son las mismas que se usan en la educación tradicional.

De igual forma una brecha digital profunda con alumnos que no tienen a disposición conexión a internet o dispositivos tecnológicos, son factores, entre otros, que han conspirado para que los pasados dos años se consideren como “perdidos” para el sistema publico de educación.

Como no se tienen políticas públicas de Estado se perdió la oportunidad de oro de todo este tiempo con los alumnos fuera de las aulas físicas para hacer una reestructuración y mejoramiento en los edificios de las instituciones educativas. Desafortunadamente el espurio gobierno anterior se dedicó al saqueo y el actual esta decidiendo de manera apresurada el regreso a clases.

Hay edificios escolares que ni siquiera tienen agua potable, los techos en mal estado, los pupitres destruidos, no cuentan con ventiladores para hacer frente a las infames temperaturas de este verano, y en el tema sanitario no hay vacunación total de todos los alumnos y maestros, en definitiva, no existen las condiciones adecuadas para que después del asueto de la semana mayor se regrese a la presencialidad en el sistema público educativo.

Se considera que debe esperarse al menos dos semanas después de las vacaciones de la semana anterior para regresar de manera gradual a los salones de clase, de otra manera los niños, jóvenes y maestros se estarán exponiendo a contagios masivos al estar hacinados en la estrechez sin contar con medidas adecuadas de bioseguridad.

La educación requiere transformación no solo en sus formas sino también en sus fondos; es así que la medida de regreso a clases presenciales de manera precipitada no será el único error, también sería grave que el sistema público se olvide de la educación en línea que es la tendencia global, si así sucede estaremos “preparando” ciudadanos para un mundo que ya no existe.