El 16 de octubre de 2021, la misión Lucy despegó de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral a las 5:34 am. Lucy inició así un viaje de 12 años para explorar los asteroides de Júpiter.

La misión toma su nombre del fósil de un homínido descubierto en Etiopía en 1974, mientras sonaba la canción de los Beatles “Lucy in the Sky With Diamonds”, por lo que el logotipo de la misión Lucy incluye un diamante.

La nave espacial mide más de 14 metros, en gran parte debido a sus paneles solares, cada uno del ancho de un autobús escolar, diseñados para mantener el suministro de energía. Es la primera misión de la Nasa que viaja tan lejos del sol sin energía nuclear.

Lucy volará junto a un asteroide del cinturón principal y siete asteroides troyanos, lo que la convierte en la primera misión de una nave espacial en la historia que explorará tantos asteroides diferentes.

Está diseñada para observar esos restos de los primeros tiempos de nuestro sistema solar. La misión ayudará a los investigadores a comprender cómo se formó el sistema solar hace 4,500 millones de años.

Existen unos 7,000 asteroides troyanos, el más grande tiene 250 kilómetros de diámetro. Los asteroides son restos de los planetas gigantes de nuestro sistema solar, es decir, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

En el transcurso de su misión, Lucy regresará a la órbita de la Tierra en tres ocasiones para recibir impulsos gravitacionales. Esto la convertirá en la primera nave espacial que viaja a Júpiter y regresa a la Tierra.

A un mes de las elecciones en Honduras no es necesario viajar a Júpiter para encontrar algunos restos de una democracia fracasada, que buscan seguir orbitando el poder, son fósiles y se hacen llamar candidatos.