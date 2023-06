El 30 de mayo de 2023 a las 09:31 (hora local), la nave china Shenzhou-16 despegó impulsada por un cohete Larga Marcha 2F rumbo a la estación espacial Tiangong, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el norte de China.

Se espera que los tres taikonautas, dos militares, que se encargarán del manejo y control de la nave, y un civil, el profesor universitario Gui Haichao, responsable de los ensayos que se harán en el espacio, permanezcan 5 meses en órbita.

Hasta ahora todos los taikonautas integraban las filas del Ejército Popular de Liberación.

Haichao (36 años), es ingeniero aeroespacial e investigador en la Universidad de Beihang, en Pekín.

Además participó, durante dos años, en un programa posdoctoral sobre tecnología integrada de control direccional y orbital para naves espaciales sofisticadas en la Universidad de York, en Toronto.

En la primavera de 2018, las autoridades chinas anunciaron que buscaban a expertos civiles, Haichao fue uno de los 2,500 candidatos seleccionados. Un par de años después, con la lista reducida a 18 expertos, fue elegido para la misión.

Los tres taikonautas han sido los primeros en abordar la estación después que la tripulación previa completará su construcción a finales de 2022.

La misión se produce después que Pekín anunció su plan de enviar taikonautas a la Luna, antes de 2030.

Está previsto que Tiangong, cuyo nombre significa “Palacio celestial” en mandarín, funcione durante unos 15 años orbitando a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre.

