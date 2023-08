Estamos concluyendo agosto, este mes tiene un significado muy especial en mi familia, en este mes nacieron mi padre (QDG), mi hermano menor, y una de mis sobrinas, y en este mes regresó a la casa del Señor mi segundo hermano, hace ya 21 años.

No pocos hemos escuchado la expresión “hacer su agosto”, esta peculiar frase remonta sus orígenes a la sociedad rural del renacimiento, cuando los campesinos se referían a una buena cosecha, que por lo general se hacía a finales del verano, especialmente de cereales.

Esto quería decir que de haber buena recolecta habría grandes beneficios y no faltaría el dinero para lo que restara del año. Lo cierto es que nos encontramos en la recta final del 2023, y se vienen los últimos cuatro meses, es un buen momento para recoger la cosecha vital, analizar los objetivos y metas que nos trazamos a inicios de este año.

Y es que, solemos plantearnos objetivos a corto, medio y largo plazos y esto es clave si deseamos avanzar hacia nuestra meta personal, o profesional.

Pero lamentablemente, así como nos ponemos objetivos, así de fácil también podemos llegar a olvidarnos de ellos.

El problema con esto es que seguramente año tras año vamos arrastrando los mismos planes, y metas, engavetándolas en el olvido, o la procrastinación, sin evaluarlos, revisarlos o replantearlos, y esto es terrible, pues afecta negativamente la propia motivación, estancándonos en la mediocridad y provocando la frustración.

Este final de agosto es una buena oportunidad para evaluar nuestros propósitos, no solo para comprobar si hemos o no cumplido con ellos, sino para analizar de manera responsable y consciente las razones por las que solo has podido alcanzar algunos de ellos, que por lo general suelen redundar en idealismos y falta de organización.

Como resultado de este ejercicio podríamos plantearnos nuevos objetivos y estrategias, mucho más realistas y a nuestro alcance.

Estamos en la recta final, pero no todo está perdido, siempre es posible reemprender el camino, porque en medio de todo Cristo es la auténtica meta. ¡Ánimo, levántate, que Él te llama”, (Cfr. Mc 10!49).