Una de las ideas que aplican los países con los mejores resultados en educación pública es la de hacer verdaderamente meritocrática y exclusiva la carrera magisterial.

Esto aplica tanto al escalafón, aplicación de procesos de educación continua y evaluaciones. Adicionalmente, hay un elemento que lograría una transformación radical en la carrera, y este es ligar el trabajo de los centros de preparación docente con las posiciones a abrirse.

Al ser el sistema demasiado extenso, tener requisitos bajos de ingreso, y no estar vinculado al futuro servicio, resulta en que se preparen más maestros de los requeridos, que la carrera no sea tan competitiva, que muchos de estos maestros no se dediquen al magisterio, y de que su desempeño académico tenga poco efecto en su carrera futura. Esto se puede resolver cambiando el sistema, sin representar una erogación mayor de recursos, pero afectando patrones acostumbrados.

Usaré la analogía del sistema de entrada de oficiales al ejército de Estados Unidos, que es un sistema que conozco bien. La Academia Militar acepta una cantidad de alumnos basado en las plazas que necesita llenar (esto tiende a ser estable a lo largo del tiempo), y los acepta con la idea que van a tener una posición garantizada y obligada al salir. Con este sistema se hace la selección solamente de entre el 5 y el 10% de los aplicantes, y hacerlo competitivo genera un prestigio que hace más personas apliquen. Como decía Groucho Marx: “Yo no quiero estar en ningún club que me tomaría de miembro”, describiendo una realidad aspiracional en el ser humano de participar en algo difícil y rigoroso.

Entonces, en vez de preparar 100 estudiantes para ver cuáles 10 son los mejores, se evita hacer este raleo caro e ineficiente al escogerlos de inicio.