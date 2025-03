Nuevo virus enciende alarmas de amenaza pandémica

The New York Times

Los laboratorios de investigación tienen distintos niveles de seguridad, con base en su clasificación en una escala de niveles de bioseguridad, desde BSL-1, el más bajo, hasta BSL-4. Los laboratorios de menor seguridad se utilizan para estudiar agentes infecciosos que no causan enfermedades en las personas o que sólo representan un riesgo moderado. Los laboratorios de mayor seguridad se emplean para estudiar patógenos que pueden propagarse por el aire y tienen el potencial de causar infecciones letales.

Los laboratorios BSL-4 son los que aparecen en las películas, donde los científicos caminan con lo que parecen trajes espaciales y se duchan en cámaras de descontaminación cuando terminan sus labores. Los laboratorios BSL-3 limitan el acceso a miembros del personal específicamente capacitados, tienen puertas dobles para mayor seguridad y sistemas específicos de manipulación y esterilización del aire. Los trabajadores usan equipo de protección personal de pies a cabeza y están bajo vigilancia médica para detectar signos de infección adquirida en el laboratorio que podría representar un riesgo para otros.

Las decisiones sobre qué nivel de precaución es apropiado para la investigación generalmente las toma el científico principal del estudio y un comité de bioseguridad institucional que incluye a científicos, médicos, administradores y miembros de la comunidad local.

Los investigadores detrás del artículo en Cell comenzaron estudiando el nuevo virus de maneras que no requieren el cultivo de virus vivos —como mediante análisis computacionales. Pero después de establecer que el virus probablemente puede infectar células humanas, los investigadores realizaron experimentos con el virus completamente infeccioso. No llevaron a cabo estos experimentos en un laboratorio BSL-3 o BSL-4, sino en un laboratorio descrito como BSL-2 plus, una designación que no está estandarizada ni es reconocida formalmente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU y que creemos que es insuficiente para trabajar con virus respiratorios potencialmente peligrosos.

Esta labor aparentemente fue aprobada por el comité de bioseguridad institucional local y se adhirió a las normas nacionales de bioseguridad. Pero no es suficiente para trabajar con un virus nuevo que podría tener riesgos significativos.

Allí radica un problema crucial que el mundo debe abordar. Los científicos y los elaboradores de políticas en EU han pasado años debatiendo cómo regular la investigación de virus riesgosos. Pero esta labor también se realiza en otros países —y no todos los países abordan las cuestiones de la seguridad de este trabajo de la misma manera. Por lo tanto, las decisiones de un país sobre cómo abordar el estudio de patógenos riesgosos tienen sus límites.