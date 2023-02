Pasajero exige a chofer avanzar para no perderse la novela

Un joven se ha vuelto viral en las últimas horas por un reclamo increíble que le hizo al chofer de un autobús que no avanzaba, el motivo por el que quería llegar rápido a casa sorprendió a todos.

El usuario Soy David 36 (@soydavid36) compartió el clip que ya cuenta con más de un millón de vistas en pocos días. En el video se puede ver cómo los ciudadanos empiezan a perder la paciencia con el trabajador de la unidad que, en su intento por recoger, detuvo su vehículo por varios minutos.

También puede leer: Adoptan a la bebé que nació bajo los escombros del terremoto

Por consiguiente, alguien le recrimina el hecho; sin embargo, su molestia se debía a que iba a llegar tarde para poder visualizar su telenovela.

“Avance que va a empezar mi novela. Hoy le dan un beso a Macarena”, se escucha en el video. Inmediatamente los demás usuarios del autobús se rieron ante la confesión del hombre.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. “Jajajajjajajajajaa tmr esa debería ser yo en la negociaciones”. “Recuerdo que le dijimos eso al chófer y no respondió no es mi culpa que vivas lejos”. ”Por eso amores de primera vista en el micro crj”. “El chistoso del salón”, son algunos comentarios de la publicación.

Además: Video: Abuelita abandonada vende chicles para pagar la renta