Video: Con un becerro joven le declara su amor a una chica

Una historia romántica se ha hecho viral en redes sociales luego de que un joven con tal de obtener un sí de la mujer que pretendía, le regaló un becerro.

En el clip que ya cuenta con millones de vistas se puede ver a dos jóvenes que caminan por una plaza uno carga un ramo de rosa mientras el otro lleva en sus brazos un becerro con un moño rojo en el cuello, se sabe que ocurrió en Nayarit.

La chica de una forma tímida se tapó el rostro cuando su pretendiente llegó con el regalo, los presentes gritaban “beso, beso, beso...”. Ella lo abrazó y lo besó y le dijo que “sí”.

En la descripción del video publicado los internautas explicaron que un regalo así se debe valorar y que ya no esperan menos que un becerro para el próximo año, ya que sus regalos en comparación, no fueron tan increíbles.“ No se acepta menos”; “así se ve un regalo de 15 mil varos”; “El becerro: y yo qué culpa tengo”; “No cualquiera regala ganado”; “Los ramos ya pasaron de moda, ahora son los becerros”, fueron algunas de las reacciones en los videos publicados en TikTok.