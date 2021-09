Un indignado fotógrafo eliminó la carpeta con todas las fotos que capturó de una boda porque los novios no le permitieron tomarse un descanso de 20 minutos para comer y tampoco le ofrecieron agua.

El tipo, que era amigo de la pareja, les hizo un favor al tomarles las fotos y no les iba a cobrar, pero se indignó por la actitud de los novios.

La peculiar historia se viralizó a través de los foros de Reddit. La persona había sido invitada a la boda, pero los novios se le acercaron para pedirle que fuera el “fotógrafo oficial” del evento y él aceptó.

El usuario explicó que aunque no se dedica de tiempo completo a la fotografía, accedió a hacerlo por cariño a sus amigos. El novio explicó que tenían un presupuesto muy limitado y por este motivo necesitaban ayuda. Le dijo que no importaba si las fotos no eran perfectas, así que le ofreció 250 dólares por un día de trabajo.

Su indignación

“Comencé alrededor de las 11 am y debía terminar alrededor de las 7:30 pm”, dijo. El joven cumplió con su compromiso durante las primeras horas del evento. Siguió a la novia de una cita a otra, tomó fotos de la ceremonia, la recepción y los discursos. Pero fue en la tarde cuando la situación dio un giro. El agua que trajo se había agotado y no había servicio de bar.

“Alrededor de las 5 de la tarde, se sirve la comida y me dijeron que no puedo comer porque necesito estar de fotógrafo; de hecho, no me apartaron un lugar en ninguna mesa. Me estoy cansando y en este punto me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada. También hace un calor increíble: el lugar está en una legión de veteranos y está como a 43 grados y no hay aire acondicionado”, dijo.

Cuando le pidió permiso a su amigo, el novio, para tomarse 20 minutos de descanso, comer y tomar algo de agua, éste le dijo que tiene que ser el fotógrafo o se puede marchar sin cobrar.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotos frente a él y me marché diciendo que ya no soy su fotógrafo. Si me pagaran 250 dólares, honestamente en ese momento habría pagado 250 dólares solo por un vaso de agua fría y un lugar para sentarme durante 5 minutos”, agregó el joven.

Todavía tuvo la decencia de no revelar la identidad del matrimonio.