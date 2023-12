La ayuda a Ucrania se agotará a fin de año, advierte la Casa Blanca

La jefa de presupuesto de la Casa Blanca advirtió el lunes al Congreso de Estados Unidos que no llegar a un acuerdo sobre nuevos fondos para U crania antes de fin de año, “debilitaría” a Kiev en el campo de batalla.

El nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un aliado poco conocido del expresidente Donald Trump, asumió el cargo en octubre después de que su predecesor Kevin McCarthy fuera destituido por legisladores de extrema derecha.

Bajo Johnson, el Congreso evitó por poco una parálisis del gobierno durante el feriado de Acción de Gracias en noviembre, pero el acuerdo para mantener las luces encendidas hasta mediados de enero dejó fuera la ayuda a los principales aliados de Estados Unidos.

- “Sin dinero” -

La enérgica carta de la directora de presupuesto de la Casa Blanca dice que para entonces será demasiado tarde y los fondos para Ucrania ya se habrán agotado. “No existe un fondo mágico disponible para afrontar este momento. Nos hemos quedado sin dinero... y casi sin tiempo”, advirtió Young.

En su opinión, no conseguir un acuerdo sobre más financiación no sólo pone en riesgo los logros de Ucrania hasta la fecha, sino que aumenta las posibilidades de victorias militares rusas. “Este no es un problema del próximo año. El momento de ayudar a una Ucrania democrática a luchar contra la agresión rusa es ahora. Es momento de que el Congreso actúe”, escribió.

Ucrania ha estado presionando para obtener más ayuda extranjera, mientras las fuerzas rusas intensifican los ataques en el este después de frenar la contraofensiva de Kiev.

Mientras la guerra entra en su tercer invierno (boreal), la línea del frente ha permanecido prácticamente estática durante el último año a pesar de un impulso masivo de las fuerzas ucranianas con equipo militar occidental en los meses de calor.