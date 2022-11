Trump competirá por la Presidencia en 2024 para “devolver la gloria” a EE UU

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) anunció este martes desde Florida su intención de competir en la elecciones de 2024 para volver a la Casa Blanca y devolver la “gloria” a un país “en decadencia” e “invadido” por millones de personas de otros lugares del mundo.

“Estoy anunciando esta noche mi candidatura para la Presidencia de EE.UU.”, subrayó Trump después de haber repasado enfáticamente los logros de su Presidencia (2017-2021) y trazado un oscuro panorama de los dos años en que Joe Biden ha sido presidente, aun con adjetivos más exagerados.

Trump, de 76 años, aseguró que él hará que Biden no reciba cuatro años en la Casa Blanca en 2024 porque “el país no puede tener más de eso” y aseguró que conseguirá más votos que en las elecciones de 2016.

Después de haber insinuado durante meses sus intenciones y en medio de una gran expectación por el “anuncio importante” que iba a hacer este martes, el expresidente republicano confirmó desde Mar-a-Lago, su mansión y club privado en Palm Beach (sureste de Florida), acompañado de su esposa Melania y de un grupo numeroso de invitados, que volverá a competir en la elecciones presidenciales.

Esta será su tercera campaña por la nominación presidencial, pues fue candidato en las elecciones del año 2000, por el Partido Reformista, y como republicano en las de 2016, en las que resultó ganador, y 2020, en las que perdió frente a Joe Biden. Trump aseguró que su campaña va a ser la de la gente y se va a basar en “temas, valores y éxito”.

“Esto no es solo una campaña, es una causa para salvar a nuestro país”, dijo antes de pedir “a todos los patriotas que se suban a bordo”. “Voy a ser su voz”, subrayó rodeado de banderas estadounidenses y en medio de gritos y vítores de los congregados en el salón de baile de Mar-a-Lago.

MÉXICO Y LOS LATINOS

En esta ocasión, al contrario que en 2015 cuando anunció en Nueva York su candidatura para 2016, en su discurso elogió a los latinos, de los que dijo que son personas emprendedoras y buenas que están preocupadas por la seguridad y la economía como él.

Triump elogió al presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, del que dijo que es “un caballero”, cuando prometió devolver la seguridad a la frontera con ese país y expulsar a los delincuentes extranjeros que entran al país libremente por la falta de acción contra ellos.

“Esos delincuentes matan 2,000 estadounidenses al año”, aseveró.

El expresidente acusó a Biden de haber “destruido la economía” de EE.UU. y aseguró que cuando se cumplan los cuatro años de su mandato aún será peor, pero prometió que si llega al poder atajará la inflación, recuperará la “independencia energética” y tomará otras medidas para que Estados Unidos sea “aún más grande” otra vez y deje de “estar de rodillas” y “en decadencia” como, según dijo, está ahora.

Al repasar los años de su Presidencia dijo que el mundo estaba en paz y la gente prosperaba y reiteró su afirmación de que si hubiera estado en la Presidencia, la guerra en Ucrania no hubiera ocurrido. No faltaron las alusiones a sus problemas con la Justicia. “Soy una víctima”, aseguró y pronosticó que él y los que le sigan van a ser “perseguidos” pero no se van a dejar intimidar y al final “ganarán”.