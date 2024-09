Tres hondureños mueren en un accidente de carretera en Texas

María Elsa Perdono, hermana de Sergio Perdomo Bautista, dijo que la última vez que habló con él fue el domingo. “De ahí ya no me comuniqué con él”, comentó.

Aurora Castellanos, madre de José Ángel, dijo al canal de televisión HCH que su hijo tenía cinco años de estar trabajando en Estados Unidos. “A él le pasó eso (accidente) porque él andaba de ciudad en ciudad trabajando en la construcción”, comentó.

“Él venía de trabajar de Houston para Dallas, Texas”, comentó doña Aurora. “Yo lo llamaba desde el sábado y ayer me di cuenta del accidente”.

Cuando se fue para Estados Unidos, hace cinco años, “él me dijo que no me preocupara porque se fue solito en el tren”.