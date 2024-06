Solicitudes de asilo en México caen 40% mientras migrantes quedan varados

“Ahora todas las oficinas de Comar, el mismo Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional, no expiden ningún documento para los migrantes, la visa humanitaria la están soltando a cuentagotas, es muy complicado obtenerla, tienes que meter abogado, la Comar usa la ley para perjudicar y no beneficiar”, argumentó.

El cubano Carlos Alberto Ochoa lleva dos meses en un campamento improvisado en Tapachula, donde afronta las lluvias en espera de la solicitud de asilo y su proceso.

“Llevo dos meses esperando y todavía no me han citado para la entrevista grabada y este 18 (de junio) voy para la cuarta cita en Migración. Para mí, ha sido bastante difícil, en una renta (casa de alquiler) me lo robaron todo, tuve que venir aquí porque me dejaron sin dinero”, narró.

La nicaragüense María Mercedes del Río aseguró que las oficinas de la Comar siguen saturadas pese a la caída de las peticiones.

“La gente se viene a veces para ver la mejoría de su casa (hogar), parece que buscan coger para estos lados a migrar para sacar a sus hijos adelante. Hay algo suficiente de personas, bastante, todos estos días hemos visto la fila llena”, relató.

En contraste, migrantes de otras regiones, como el ruso Vladislav, perciben que la Comar ha realizado “un buen trabajo”.

“Comar (hace) buen trabajo, todos los días, con muchos migrantes diferentes”, dijo mientras se afeitaba. EFE