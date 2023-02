Separaciones por migración mantienen varados a migrantes en el sur de México

Las separaciones familiares que han propiciado las autoridades migratorias en el suroeste de México mantienen a migrantes varados en Tapachula, Chiapas.

Esta situación mantiene en la incertidumbre a migrantes que buscan seguir su paso rumbo al norte del país, donde su esperanza es cruzar hacia los Estados Unidos en busca del “sueño americano”.

Erikson Jairo Vargas es uno de los cientos de migrantes provenientes de Ecuador y pide la liberación de su hijo de 20 años, quien fue detenido por autoridades de migración en el punto de control de Viva México.

“No puedo avanzar o retroceder, porque no lo puedo dejar en este país, mi única petición es que me lo regresen, porque no somos delincuentes, nosotros somos comerciantes que buscamos una mejor calidad de vida, ya que somos perseguidos en mi país”, señaló Vargas.