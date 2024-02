Rusia advierte contra el envío de tropas occidentales a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, generó un sismo este martes en Europa al negarse a descartar el envío de tropas terrestres occidentales para apoyar a Ucrania, una posibilidad que, según Rusia, “no le conviene” a Occidente.

“No le conviene para nada a esos países, y deben ser conscientes de ello”, declaró Dmitri Peskov a los periodistas, y consideró que el simple hecho de plantear esa posibilidad supone “un nuevo elemento muy importante” en el conflicto.

El lunes, Macron acogió una conferencia de líderes europeos en París para recabar un mayor apoyo para Ucrania, cuando su guerra para repeler la invasión rusa entró en su tercer año y disminuyen sus reservas de municiones.

El mandatario francés describió un panorama sombrío de la Rusia del presidente Vladimir Putin, ya que las posiciones de Moscú en el frente de Ucrania y a nivel interno se estaban “fortaleciendo”.

“No hay que descartar nada”, “haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra”, declaró Macron, quien reconoció no obstante que no existe consenso sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania.

“Estamos convencidos de que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa”, advirtió, tras la reunión con otros líderes como el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, o el presidente polaco, Andrzej Duda.