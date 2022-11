Roban a periodista en Qatar; puede elegir castigo a ladrón

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora narró que un desconocido le abrió la bolsa y le robó su cartera donde tenía dinero, tarjetas de c rédito y documentos de identificación.

Metzger relató que la policía local le pidió indicar que castigo prefería para el culpable, 5 años de prisión o que fuera deportado, al momento de presentar su denuncia.

“Le pregunté a qué se estaba refiriendo. Me dicen: ‘¿Qué quieres que haga la justicia? ¿Quieres que lo condene a 5 años de cárcel, que lo deportemos?’ Digo, capaz entendí mal, pero insistí y me dijeron que podía decidir”, detalló la reportera de TN.

Dominique Metzger afirmó que se le puso la piel de gallina cuando escuchó esa determinación porque ella no quería tener responsabilidad del castigo sino únicamente recuperar sus documentos que iban en la cartera que le sustrajeron.

“Me aseguraron que acá está todo vigilado y que van a encontrar la billetera. Tenía los documentos, plata, tarjetas... obviamente lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada”, dijo Metzger .