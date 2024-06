Putin desafía a EEUU al enviar barcos de guerra y un submarino nuclear a Cuba

El Minfar afirmó anticipándose a las dudas que “ninguno de los navíos es portador de armas nucleares” y subrayó que la escala “no representa amenaza para la región”.

Fuentes estadounidenses no mostraron preocupación. “Los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y no nos preocupan, ya que no representan una amenaza directa para Estados Unidos”, afirmaron.

Se han hecho múltiples lecturas. Algunos expertos apuntan a causas internacionales, ligadas a la guerra en Ucrania y a la respuesta del Gobierno ruso ante los nuevos envíos de ayuda militar de EE.UU. y otros países de la OTAN a la Administración ucraniana.

En todo caso, todos lo interpretan como un intento del Kremlin de demostrar fuerza más allá de su zona de influencia, en las proximidades de EE.UU., pero nunca un intento real de buscar un nuevo conflicto.

Otros analistas entrevén causas internas y opinan que el Gobierno cubano quiere mostrar el respaldo ruso a su propia población en un momento de gran descontento en la isla tras cuatro años de grave crisis, con escasez de productos básicos, frecuentes apagones y una inflación galopante.