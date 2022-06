Putin advierte con atacar nuevos objetivos si Ucrania recibe misiles de largo alcance

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó hoy que las Fuerzas Armadas rusas atacarán nuevos objetivos si Occidente suministra a Ucrania misiles de largo alcance.

“Si llegan a suministrarlos, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas, que no nos faltan, para atacar aquellos objetivos que hasta ahora no hemos atacado”, señaló en una entrevista con el Primer Canal de la televisión pública rusa.

Putin hizo esta advertencia después de que la Casa Blanca anunciara oficialmente un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 700 millones de dólares, que incluye lanzaderas múltiples de misiles HIMARS con un alcance de hasta 70 kilómetros.