Puente de Baltimore: Maynor Suazo y su esperado viaje a casa

“Si sabes lo que está pasando, no es muy complicado,” dijo Barrios. “Pero si no sabes lo que está pasando, puedes ser víctima.”

Barrios vivió en carne propia el proceso de repatriación hace más de dos décadas. Su hermano, Carlos Flores, de 33 años, fue encontrado muerto en 2003 en un remolque en un lugar de construcción en Fells Point. Consumida por la angustia, dejó que su entonces marido se encargara de la mayoría de los arreglos.

“Para nosotros, no fue religioso. Era mi madre,” dijo Barrios. “Necesitaba enterrarlo en Guatemala. Ella lo visita allí.”

Para la mayoría de los familiares indocumentados, estar de luto por separado es una “triste realidad,” dijo Barrios. Algunas personas que viven en Estados Unidos no pueden viajar a casa con un cuerpo sin correr el riesgo de que se les niegue el reingreso, mientras que los familiares en el extranjero no pueden ingresar fácilmente a Estados Unidos para hacer arreglos fúnebres. Incluso para aquellos con un estatus migratorio seguro, el tiempo y la distancia pueden crear sus propias dificultades.

“Es una bendición y una maldición cuando estás aquí y no has visto a familiares en tantos años,” dijo Barrios. “Cuando alguien fallece y estás acostumbrada a no verlos, a veces no parece real que se haya ido.”