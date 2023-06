La “premonición” del CEO de OceanGate antes de desaparecer

“Creo que fue el general MacArthur quien dijo que eres recordado por las reglas que rompes. Y he roto algunas reglas para hacer esto. Creo que los he roto, con lógica y buena ingeniería detrás de mí”, agregó Rush en la entrevista con Estrada.

“En algún momento, la seguridad es puro desperdicio. Quiero decir, si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama. No entres en tu auto. No hagas nada”, dijo Stockton al periodista David Pogue en respuesta a las críticas sobre la seguridad del sumergible.

En los últimos días salió a la luz un informe sobre las deficiencias de la seguridad de la nave.

El exdirector de operaciones marinas de OceanGate Expeditions, la empresa fabricante, David Lochridge, despedido por haber cuestionado la seguridad del Titán, mencionó en una demanda judicial el “diseño experimental y no probado” del sumergible.

Según Lochridge, un ojo de buey de la parte delantera del aparato fue concebido para resistir a la presión a 1.300 metros de profundidad, y no a 4.000 metros.