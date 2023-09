Boluarte pide cierre de investigación sobre muertes en protesta

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó este miércoles ante la Fiscalía las declaraciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.

El abogado Joseph Campos, defensor de la mandataria, declaró a periodistas que durante el interrogatorio, que se desarrolló durante una hora y media, se reiteró que “nunca existió una relación directa” de Boluarte “con los hechos”.

“Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración (de junio) se extiendan a las demás y ya no queremos seguir desarrollando (el tema) por respeto precisamente a las víctimas, que no necesitan un show, que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seguridad y objetividad”, sostuvo.