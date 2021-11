Ortega nombra a su esposa “copresidenta” de Nicaragua y consolida el poder antes de elecciones

Si uno asocia el nombre de la primera dama de Nicaragua c on la palabra “odio” en Googl e, aparecen más de 374.000 resultados, pero si lo relaciona con “amor”, la cantidad se dispara a 5,9 millones.

ENFRENTAMIENTO CON LA FE

El Episcopado de Nicaragua, crítico de Ortega, se ha identificado con las víctimas, y ha hecho reiterados llamados a la fe y la conciencia de sus fieles, de cara a los comicios.

Murillo también ha tenido desencuentros con los obispos y sacerdotes, a quienes, al igual que su marido, ha acusado de supuestamente estar detrás de un supuesto “golpe de Estado fallido” en 2018, que está pendiente de pruebas, y por lo cual ha señalado a los religiosos de ser “terroristas”, “lobos repugnantes”, “hijos del diablo”, o “pastores disfrazados”.

El clero no devuelve epítetos, pero durante el diálogo nacional de 2018 para resolver la crisis de ese año, en la única vez que Murillo visitó el Seminario Interdiocesano “Nuestra Señora de Fátima”, en la decoración sobresalió la Medalla de San Benito, considerada en el catolicismo como un arma para enfrentar al mal.

A mediados de 2021 el sacerdote mexicano Héctor Ramírez, excapellán en Fátima, identificó a Murillo como “la segunda bruja más importante del mundo”.

“En la misión que me tocó hacer, que me llevó a 23 países en año y medio (...), cada vez que iba acumulando experiencias y que iba escuchando cosas, por ejemplo: La segunda bruja más importante del mundo está aquí en América, la esposa de Ortega, es una bruja en toda regla, ¿ahora entiendes por qué lleva 40 años ese régimen y no cae?”, dijo Ramírez, en un vídeo que se hizo viral en Nicaragua.

MÁXIMO PODER

De lo que no hay duda es del poder de Murillo. En sus alocuciones casi diarias, emite órdenes, increpa a ministros, decide campañas, expresa deseos que se terminan haciendo realidad, o aprueba cuándo se debe reconocer que un alto funcionario ha pasado “a otro plano de vida”.

La hija de Murillo e hijastra de Ortega, Zoilamérica Narváez, emparejó el poder de su madre con el del gobernante dos años antes de que la vicepresidenta fuera declarada “copresidenta”.

“Existe, a estas alturas, una fusión, una fusión perversa, en donde Daniel Ortega es la justificación absoluta para un ejercicio brutal y déspota de Rosario Murillo por preservar el poder y, además de eso, por hacer de Nicaragua el reino para toda la vida”, declaró Narváez al portal Confidencial.

Ortega y Murillo ya se han proclamado vencedores de las próximas elecciones, un anuncio que, de concretarse, les garantizaría otros cinco años al frente de un poder autodenominado bicéfalo.EFE