Nueva York pide fondos ante oleada de migrantes centroamericanos

Adams subrayó que la ciudad quiere recibir a los inmigrantes y atender a las personas sin hogar, pero advirtió que su administración tiene dificultades para dar apoyo a la creciente población de sintecho en los albergues, a la que se suma ahora un gran flujo de solicitantes de asilo.

En una intervención posterior, en la que anunció un proyecto de apoyo a los sintecho, Adams dijo a los medios que el sistema de acogida está “sobrecargado” y llamó a los “estados que han estado dando billetes de ida” a los migrantes a “entender que debe haber una colaboración”.

Dos ONG que ayudan a los sintecho, Legal Aid y Coalition for the Homeless, criticaron los comentarios del alcalde, dijeron que “los solicitantes de asilo no deberían cargar la culpa” de la crisis de mendicidad local y acusaron a la ciudad de imponer “obstáculos burocráticos” para solucionarla.