VIDEO: Extraño caso de cachorro con un solo ojo y dos lenguas causa conmoción en redes sociales

Filipinas.

Un caso muy extraño ocurrió en Filipinas, se trata de Cíclope un cachorro que nació con una mal formación en su cara.



El canino nació el pasado 6 de febrero con un solo ojo, dos lenguas y sin nariz. Sus cinco hermanitos llegaron a este mundo en perfectas condiciones, solamente él presentó dicha malformación.



La dueña, Amy de Martin, documentó el hecho y subió fotografías en su cuenta de Facebook, las cuales llamaron la atención de todos.

Muchos escribieron incrédulos sobre el canino y otros afirman que es consecuencia de la contaminación en el medio ambiente.



Cíclope, fue bautizado en las redes sociales; sin embargo, tenía muchas dificultades para respirar por no tener nariz y la extraña disposición de su cara le imposibilitaba poder mamar de su madre.



Según el diario The Philippine Star la ciclopía se podría haber desarrollado a causa de que la parte frontal del cerebro no se dividió en los hemisferios derecho e izquierdo.



Esta situación solo le permitió vivir una semana, pues no podía respirar ni alimentarse correctamente.