Insólito: Hallan una ballena en medio de la selva del Amazonas

Brasil.

Una ballena fue encontrada muerta en medio de la selva del Amazonas el pasado viernes. La insólita noticia tiene desconcertados a los habitantes de ese sector.

Un grupo de investigadores, realizaban su rutina diaria de expedición, cuando de pronto encontraron al animal que estaba a unos 15 metros de la playa. Para asombro de muchos el cetáceo no presentaba ninguna herida en su cuerpo.

Los expertos rápidamente empezaron a sacar sus hipótesis de cómo pudo haber llegado uno de los animales más grandes que habitan la tierra hasta ese lugar. Al pasar las horas, la especulación que más tiene sentido es que el animal murió en el mar y fue arrastrada hasta la selva debido al mal temporal que azota esa zona.

Además vea: Caso de ballena muerta en Honduras

Los biólogos de la ONG Bicho D'água y del Museo Emilio Goeldi, de Belén están a cargo de descubrir lo que de verdad pasó con la enorme ballena. El equipo comenzó a extraer parte de la piel, así como su carne para preservar su su estructura ósea para ser examinada.

Debido a lo remoto de la zona, la ballena no puede ser removida del lugar. "Es muy complicado llegar hasta ahí y no hay forma de enviar una máquina, porque no pasaría por el camino. No hay forma de moverla", explicó la secretaria de Medio Ambiente del municipio, Dirlene Silva, comentó a medios locales.

Los datos preliminares indican que la ballena tiene unos 12 meses de edad y que perdió a su madre durante una migración.