Maduro dice que Venezuela lidera el crecimiento económico de América Latina

Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en una entrevista especial, transmitida este jueves, que su país lidera por segundo año consecutivo el crecimiento económico de América Latina y el Caribe con un porcentaje que calculó en "más o menos" 9 %.

"Por segundo año consecutivo lideramos desde la Venezuela asediada, amenazada, lideramos el crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe. Es la gran noticia", dijo el mandatario en entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

Afirmó que el país tiene "20 trimestres continuos" de crecimiento y señaló que "este año" el indicador "más o menos va a ser 9 %" o "quizás más".

Señaló también que el comercio ha crecido 34 % e insistió en la idea de que el país debe dejar de depender del petróleo. El líder chavista ha señalado en varias oportunidades que Venezuela debe diversificar su economía.