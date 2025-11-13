Netanyahu afirma que "consideraría un indulto" si se lo ofrecieran

Jerusalén, Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este miércoles que "consideraría un indulto si se lo ofrecieran" durante una entrevista en podcast The Erin Molan Show, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidiera el perdón para el gobernante israelí, procesado por corrupción en su país. Preguntado por la periodista sobre la posibilidad de aceptar el indulto, el primer ministro respondió: "Consideraría un indulto si me lo ofrecieran. Le estoy muy agradecido a Trump por esto. Tiene mucha razón, va directo al grano", afirmó.

La entrevistadora señaló que, si aceptaba el indulto, estaría admitiendo esencialmente su culpabilidad, sin embargo el primer ministro negó rotundamente esta posibilidad: "Eso no sucederá. Nadie está diciendo que vaya a admitir mi culpabilidad, y eso no es lo que ocurrirá", sentenció. Netanyahu que asegura que el juicio contra él es una "caza de brujas", recalcó durante la entrevista que el juicio le resta tiempo en sus funciones. "Pierdo tres días a la semana gestionando una guerra e intentando extender la paz. Pierdo días preguntándome por qué mi hijo, cuando tenía cinco años, recibió un muñeco de Bugs Bunny; ese es el terrible soborno", afirmó. Durante el juicio, Netanyahu ha sido interrogado por un viaje a Nueva York en el que el productor de cine Arnon Milchan celebró, presuntamente, proyecciones privadas para la mujer del mandatario y le regaló un peluche de Buggs Bunny para sus hijos. Según el testimonio de Milchan, Sara Netanyahu le pidió que comprara un muñeco más grande.