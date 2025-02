Mulino señala de “falsedad intolerable” anuncio de EEUU sobre tarifas en el Canal

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó este jueves por ser una “falsedad (...) intolerable” la información divulgada en la víspera por el Gobierno de Estados Unidos, alegando que la Administración panameña habría aceptado no cobrar por el tránsito de los buques estadounidenses en el Canal interoceánico.

“Me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado (de EEUU) de ayer, porque están haciendo comunicados importantes (...) en función de una falsedad, y eso es intolerable, simple y sencillamente intolerable”, dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal.

Y añadió: “Hoy Panamá plantea a través de ustedes y al mundo mi rechazo absoluto a que sigamos explorando la vía de manejar la relación bilateral sobre la base de mentiras y falsedades”.

El presidente panameño, que explicó que su cargo no le da la potestad legal de controlar los peajes sobre la vía, instruyó a la Cancillería y al cuerpo diplomático en el exterior de “adoptar pasos en firme respecto desmentir esta situación”, calificada por Mulino como “nada agradable”.

“En todo momento, he conducido esto como deben conducirse las relaciones entre dos países: de buena fe. Puedo hacer lo que puedo hacer, pero no voy a transgredir la Constitución nacional so pretexto de nada ni de nadie”, agregó el mandatario.