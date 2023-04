Muere migrante hondureño en caravana en México

Algunos de sus compañeros del “Viacrucis migrante” alertaron que la víctima les había dicho que sufría del corazón. “Se empezó a sentir mal y luego se cayó”, explicó uno de ellos.

Sus compatriotas armaron un ataúd de cartón y caminaron por la calles de esta ciudad para protestar por el fallecimiento.

En tanto, seis migrantes, uno de origen colombiano, otro brasileño, un cubano, un hondureño, un salvadoreño, una chica trans venezolana, y el activista mexicano Irineo Mujica se cosieron los labios para exigir que las autoridades les otorguen documentos que les permita avanzar en la caravana y por la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

“Esto es por nuestros hermanos fallecidos son 40 vidas; no son ni uno ni dos ni tres. Que nos ayuden con los documentos (para regularizar su estancia) y, si no pueden, que nos ayuden con un bus porque hay muchas mujeres y niños”, dijo el cubano Jodanni Hernández poco antes de que le cosieran los labios.

El contingente de al menos 3 mil personas, entre niños, mujeres y hombres, salió el pasado lunes del parque Bicentenario de Tapachula y avanzó poco más de 41 kilómetros para llegar a Huixtla.