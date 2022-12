Migrantes desbordan la capacidad en El Paso y aguantan penurias en las calles

El administrador adjunto de la ciudad, Mario D’Agostino, ha dicho a los medios locales que no está seguro de que el gobierno federal reembolse a la ciudad los gastos que resultan de la oleada de migrantes.

Los cinco albergues de la ciudad están ya repletos “y ésta no es una situación de día a día, sino de hora a hora”, se lamentó John Martin, subdirector del albergue Opportunity Center for the Homeless.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) efectuó en octubre 230.678 detenciones de migrantes indocumentados en la frontera sur que resultaron en 78.477 expulsiones en aplicación del Título 42.

En todo el período fiscal 2022, que concluyó el 30 de septiembre pasado, CBP efectuó en la frontera sur 2.378.984 detenciones de migrantes indocumentados que resultaron en 1.079.507 expulsiones bajo el Título 42. EFE