México sigue "en búsqueda" de dos barcos con ayuda a Cuba desaparecidos en el Caribe

Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que continúa la operación de búsqueda y rescate de dos embarcaciones que partieron a Cuba con ayuda humanitaria el 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, donde perdieron comunicación en altamar. “La Secretaría de Marina (Semar) arribó hoy en la mañana con una nueva ayuda humanitaria. Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de él", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Semar activó un plan de búsqueda y rescate el jueves para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades que desaparecieron mientras se trasladaban de Isla Mujeres a La Habana para llevar ayuda humanitaria a Cuba. Según la gobernante mexicana, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero que ya logró arribar a Cuba, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas. “(El buque) tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones”, aseveró.