Lo quemaron vivo mientras se reían: tres adolescentes matan a conductor de DiDi

​​​​​​Mexicali, Mexico.

Tres adolescentes, dos de ellos de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Baja California (México) por su presunta participación en el homicidio de Flaviano López Martínez, un militar retirado de 50 años que laboraba como conductor de la plataforma DiDi en la ciudad de Mexicali. De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía recibió el reporte de desaparición de la víctima el pasado 9 de julio. Dos días después, las autoridades localizaron un cuerpo calcinado en un terreno baldío de la capital de Baja California, el cual posteriormente fue identificado como el del conductor.

La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, informó que la investigación establece que una adolescente de 16 años solicitó un viaje mediante la aplicación DiDi desde el fraccionamiento Villa Verde con destino a la colonia Satélite. La menor abordó el vehículo acompañada por su hermano, de 15 años, y otro adolescente de 13 años. Según la hipótesis del Ministerio Público, durante el recorrido los tres menores habrían atacado al conductor y posteriormente trasladaron el vehículo hacia el sector de Villas del Colorado, donde presuntamente abandonaron el cuerpo e incendiaron el lugar para intentar ocultar evidencias. Las autoridades también informaron que, como parte de la investigación, aseguraron teléfonos celulares que presuntamente contienen grabaciones relacionadas con los hechos y en las que aparecen riéndose, material que forma parte de los elementos de prueba incorporados a la carpeta de investigación.