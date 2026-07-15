Lo quemaron vivo mientras se reían: tres adolescentes matan a conductor de DiDi

Tres adolescentes, dos de ellos de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Baja California (México) por su presunta participación en el homicidio de Flaviano López Martínez, un militar retirado de 50 años que laboraba como conductor de la plataforma DiDi en la ciudad de Mexicali.
De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía recibió el reporte de desaparición de la víctima el pasado 9 de julio. Dos días después, las autoridades localizaron un cuerpo calcinado en un terreno baldío de la capital de Baja California, el cual posteriormente fue identificado como el del conductor.
La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, informó que la investigación establece que una adolescente de 16 años solicitó un viaje mediante la aplicación DiDi desde el fraccionamiento Villa Verde con destino a la colonia Satélite. La menor abordó el vehículo acompañada por su hermano, de 15 años, y otro adolescente de 13 años.
Según la hipótesis del Ministerio Público, durante el recorrido los tres menores habrían atacado al conductor y posteriormente trasladaron el vehículo hacia el sector de Villas del Colorado, donde presuntamente abandonaron el cuerpo e incendiaron el lugar para intentar ocultar evidencias.
Las autoridades también informaron que, como parte de la investigación, aseguraron teléfonos celulares que presuntamente contienen grabaciones relacionadas con los hechos y en las que aparecen riéndose, material que forma parte de los elementos de prueba incorporados a la carpeta de investigación.
Horas después del crimen, los tres adolescentes fueron localizados por agentes de seguridad cuando circulaban en el vehículo que pertenecía a la víctima. De acuerdo con la Fiscalía, el automóvil presentaba rastros de sangre en su interior, lo que fortaleció las investigaciones en su contra.
La Fiscalía señaló además que dos de los detenidos son hijos de una mujer identificada como Selina, quien permanece en prisión preventiva desde abril por un proceso penal relacionado con la presunta sustracción de un menor y un homicidio ocurrido durante ese mismo caso.
Los adolescentes enfrentan cargos por homicidio calificado, robo de vehículo y delitos relacionados con el tratamiento indebido de un cadáver. Debido a que los imputados son menores de edad, el proceso se desarrolla bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que contempla sanciones diferenciadas en caso de que se determine su responsabilidad.
El caso ha generado conmoción en Mexicali y provocó manifestaciones de conductores de plataformas digitales, quienes se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Baja California para exigir el esclarecimiento del crimen y mayores medidas de seguridad para quienes prestan este servicio.